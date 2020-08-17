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Aktüel

Elazığ'da silahlı kavga: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-17 02:14:19 -
Elazığ'da silahlı kavga: 5 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da silahlı kavga sonucu 5 kişi yaralındı.

Alınan bilgiye göre, Tahir Şaşmaz Caddesi'ndeki bir binanın altında bulunan bilgisayar oyunu salonunun işletmecileri ile apartman sakinleri arasında iş yerinin gürültüye neden olduğu gerekçesiyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada pompalı tüfekle rastgele ateş edilmesi sonucu saçma isabet eden 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, 8 kişiyi gözaltına aldı.

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