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Aktüel

Elazığ’da silahlı kavga: 3 yaralı

Elazığ’da iki aile arasında çıkan pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

2020-04-22 20:47:11 -
Elazığ’da silahlı kavga: 3 yaralı

Elazığ’da iki aile arasında çıkan pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.


Olay, merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi Mardogölü Küme Evleri Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumetli olan iki aile arasında pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavga çıktı. Olayda 3 kişi yaralandı. Bölgeye Özel Harekat dahil çok sayıda polis ve sağlık ekibi çok sevk edildi.


Saçmaların isabet ettiği bir yaralı ambulansla hastaneye sevk edildi, 2 yaralıya da olay yerinde müdahale edildi. Polis ekipleri ise olayla ilgili bazı şüphelileri gözaltına aldı.

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