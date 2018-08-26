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Elazığ'da sıcaklar had safhaya ulaştı: 44 derece!

Termometrelerin 44 dereceyi gösterdiği Elazığ’da sıcaklardan bunalan vatandaşlar, parklarda ve camilerde serinlemeye çalıştı.

26 Ağustos 2018 Pazar 17:43
Elazığ'da sıcaklar had safhaya ulaştı: 44 derece!

Türkiye genelinde bazı illerde olduğu gibi Elazığ’da sıcaklıkların mevsim normallerinin üstüne çıktı. Kentte bulunan termometreler 44 dereceyi gösterdi.

"GÜNDÜZLERİ PEK DIŞARI ÇIKMIYORUZ"

Havaların son dönemde çok sıcak olduğunu belirten Yunus Şahin, "Daha önceki yıllarda daha serin bir şekilde devam ediyordu. Bu sıcaklık her anlamda olumsuz etkiliyor. Sıcak olduğu için gündüz saatlerinde pek dışarı çıkamıyorum. Bu saatlerde parklarda ya da gölgelik yerlerde ancak oturabiliyorsunuz." dedi.

"GÖLGEDE OTURUYORUZ"

Sıcaklıklarda insanın biraz da stresli olduğunu aktaran Mehmet Sertkaya ise, "Özellikle çocuklar ve yaşlılar daha fazla etkileniyor. Buranın havasının biraz kuru olması insanları rahatlatıyor. Ama yine de insanlar gölgelik alanlarda zamanlarını daha iyi geçiriyor. Daha güzel oluyor. Zamanım boş olduğunda gelip burada gölgelik alanda oturuyorum." diye konuştu.

Sıcaklıkların bunalttığını dile getiren Meftun Haşimli ise, "Yani esmiyor. Mesela Bakü’de böyle bir sıcak yok. Deniz kenarı olduğu için en azından esiyor. Gölgede oturuyoruz ve serinlemeye çalışıyoruz ama pek başarılı olduğumuz söylenemez." şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 17:43
  1. Elazığ
  2. bunaltıcı hava
  3. aşırı sıcaklar
  4. termometre
  5. sıcak havalar

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