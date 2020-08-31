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Aktüel Elazığ'da seyir halindeki araç yandı
Aktüel

Elazığ'da seyir halindeki araç yandı

Yeniakit Publisher
2020-08-31 20:56:15 -
Elazığ'da seyir halindeki araç yandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da seyir halindeyken alev alan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Elazığ-Malatya kara yolu Karaali köyü mevkisinde S.D iradesindeki 23 AD 101 plakalı otomobilin, seyir halindeyken motor kısmı alev aldı.

Durumu fark eden sürücü, aracı güvenlik şeridine çekti. Çevredeki diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlama riski bulunan araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

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