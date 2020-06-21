  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Elazığ'da serinlemek için göle giren kişi boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-06-21 18:32:37 -
Elazığ'da serinlemek için göle giren kişi boğuldu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde serinlemek için Hazar Gölü'ne giren kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Hazar Gölü'nün Sürek köyü yakınlarında arkadaşlarıyla pikniğe giden 26 yaşındaki Harun Güncü, serinlemek için göle girdi.

Güncü'nün bir süre sonra suda kaybolması üzerine arkadaşları durumu güvenlik güçleri ile AFAD ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, gölde yaptıkları aramada Güncü'nün cansız bedenine ulaştı.

Güncü'nün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.







Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı