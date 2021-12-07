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Yerel Elazığ'da sahte para operasyonu!
Yerel

Elazığ'da sahte para operasyonu!

Elazığ’da polisin yaptığı sahte para operasyonunda 600 Amerikan Doları ele geçirilirken, bir şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 16:13:00 -
Elazığ'da sahte para operasyonu!

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ile Mücadele Şube Müdürlüğü, piyasaya sahte dolar sürüldüğünü tespit etti. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, şüpheli G.B.’yi tespit ederek adresine operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada 6 adet 100 Amerikan Doları ve suça ilişkin olduğu değerlendirilen bin 430 TL ele geçirildi.

Aynı zamanda yağma ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmak suçu kapsamında da arandığı belirlenen G.B., İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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