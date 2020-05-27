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Yerel

Elazığ'da otomobilde oturan 3 kişiye silahlı saldırı

ELAZIĞ'da park halindeki otomobilde oturan 3 kişi, seyir halindeki otomobil tarafından silahlı saldırıya uğradı. Pompalı tüfek ve tabanca ile açılan ateş sonucu 3 kişi yaralanırken birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Saldırganlar polis tarafından her yerde aranıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 09:50:00 -
Elazığ'da otomobilde oturan 3 kişiye silahlı saldırı

Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesinde meydana geldi.

Yaralılardan birinin durumu ağır

Nevruz sokakta park halinde olan 23 EL 111 plakalı otomobilde bulunan 3 kişi, yanları gelen otomobildekiler tarafından tabanca vce pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Saldırganlar araçla kayıplara karışırken, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale ile kalbi duran yaralılardan biri hayata döndürüldü. Hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Saldırı ile ilgili çalışma başlatan polis, şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını belirlemek için çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

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