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Yerel Elazığ’da otomobil takla attı
Yerel

Elazığ’da otomobil takla attı

Yeniakit Publisher
2023-11-02 08:34:00 -

Elazığ’da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, merkez Cahit Dalokay Bulvarı üzerinde bulunan alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki 23 DR 252 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce alt geçidin duvarlarına ardından refüje çarparak takla attı. Kazada, bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

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