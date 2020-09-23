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Aktüel Elazığ'da otomobil şarampole devrildi: 2'si çocuk 5 yaralı
Aktüel

Elazığ'da otomobil şarampole devrildi: 2'si çocuk 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-23 21:36:54 -
Elazığ'da otomobil şarampole devrildi: 2'si çocuk 5 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 6 metre yüksekten şarampole devrilen otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Oktay Karaoğlan idaresindeki 23 EC 563 plakalı otomobil, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 20'nci kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Bariyerleri de aşan otomobil, 6 metre yüksekten şarampole devrildi.

Kazada yaralanan 2'si çocuk 5 kişi, itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerince otomobilden çıkarılarak Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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