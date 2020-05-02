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Aktüel

Elazığ'da merdiven boşluğuna düşerek yaralanan kişi hastanede öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-02 02:10:39 -
Elazığ'da merdiven boşluğuna düşerek yaralanan kişi hastanede öldü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 5 katlı inşaatın merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olgunlar Mahallesi'nde 26 Nisan'da yapımı süren 5 katlı bir inşaatın merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralanan Bilal Akbulut (29), tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

26 Nisan'da ailesiyle Olgunlar Mahallesi'nde yapımı süren 5 katlı bir inşaata daire bakmak için giren Akbulut, kucağında bir yaşındaki bebeği Kağan Akbulut ile yukarı katlardaki dairelere bakmak için basamağı takılmamış merdiven kızağından çıkmaya çalıştığı esnada ayağının kayması sonucu kendisi merdiven boşluğuna, kucağındaki bebeği ise kızağa düşmüştü.

Olayda ağır yaralanan Akbulut, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılmıştı.

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