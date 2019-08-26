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Elazığ’da Memur-Sen’den ‘Emeğe Saygı Adalete Davet’ çağrısı

Memur-Sen ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da bir araya gelerek ‘Emeğe Saygı Adalete Davet’ çağrısı yaptı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:18
Elazığ’da Memur-Sen’den ‘Emeğe Saygı Adalete Davet’ çağrısı

Memur-Sen ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da bir araya gelerek ‘Emeğe Saygı Adalete Davet’ çağrısı yaptı.


Memur-Sen kamu görevlilerininbeklentilerini dile getirmek ve kazanımları arttırmak için 81 ilde olduğu gibi Elazığ’da da“Emeğe Saygı, Adalete Davet” temasıyla basın açıklamasıdüzenledi. Elazığ’da basın açıklaması Memur-Sen Elazığ İl Temsilciliği tarafından Öğretmenevi önünde yapıldı.


Memur-Sen olarak toplu pazarlık sürecinde kamu işveren heyetiyle sözleşme imzalanmasını sağlamak için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Elazığ İl Başkanı İbrahim Bahşi, “Bu gayretin yanısıra basın açıklamalarıyla, iş bırakma eylemleriyle de sahada olduk ve heyetimizi destekledik. Bugün de aynı kararlılıkla ve örgütlü gücümüzle meydanlardayız. Memur-Sen’in ve bağlı sendikalarının titiz çalışmalarla, sahanın nabzını tutarak oluşturduğu ve kamuoyuna ’makul teklifler’ olarak deklare ettiği 657 teklifine karşın kamu işveren heyeti maalesef malül tekliflerle masaya gelmiş ve ardından toplu sözleşme sürecini hiç yaşanmayan bir süreç olarak tarihe kaydetme iradesi göstermiştir. Bu iradenin sonucu olarak süreç uyuşmazlıkla sonuçlanmış ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na gidilmiştir. Biz, toplu sözleşme görüşmeleri boyunca masanın ve müzakerenin önemine inanarak çözüm üretmeye odaklandık ve sürecin uzlaşmayla sonuçlanması için büyük bir özveriyle çalıştık. Süreç tıkandığı anda bile ’Gelin Hakem Kuruluna 3 günlük başvuru sürecini 1 güne indirelim ve müzakere sürecini 2 gün daha uzatalım, masada sorunları çözelim’ dedik ama teklifimiz kabul edilmedi”diye konuştu.


Memur-Sen’in tekliflerinin milletin talepleri olduğunu vurgulayan Bahşi, “Çünkü bu teklifler milletin maşeri vicdanında makes bulmuş adil ve hakkaniyetli tekliflerdir. Bu nedenle, Kamu İşveren Heyetinin, Merkez Bankasının gerek beklenti anketinde gerekse kendi tahmininde ifade ettiği enflasyon rakamlarının altında kalan tekliflerle masaya gelmesini kamu görevlilerinin emeğini değersizleştirmek olarak görüyoruz. Maalesef, hakem kuruluna başvuru süreci de kamu işveren heyeti tarafından hakkaniyetli yürütülmemiştir. 20 gün boyunca gece yarılarına kadar görüşülerek, tartışılarak üzerinde uzlaşma sağlanan azımsanmayacak sayıdaki teklifimiz Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna götürülürken yok sayılmıştır”ifadelerini kullandı.


Bütün dikkatlerini hakem kuruluna yöneltmiş durumda olduklarını dile getiren Bahşi, “Hakem kurulunun sağduyu ile konuya yaklaşacağına olan güvenimiz tamdır. Memnuniyet üretmek için hala geç olmadığını, artık bu sorumluluğun hakem kurulunda olduğunu hatırlatıyoruz. Bir kez daha buradan güçlü bir şekilde vurgulamak istiyoruz. Kamu görevlileri olarak bizlerin asla kabul edemeyeceği tavır,alın terimizin değersizleştirilmesi, taşıdığımız misyonun görmezden gelinmesidir. Biz bu ülkenin alın teriyiz. Biz devlet hizmetlerinin kesintisiz sürmesinin, devletin tüm unsurlarıyla işlemesinin teminatıyız. Biz ailelerimizle birlikte 20 milyonluk bir kitleyiz. Tekliflerimizde haklıyız, duruşumuzda hakkaniyetliyiz”diyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:18
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