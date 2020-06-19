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Aktüel

Elazığ’da LGS önceki okullar dezenfekte edildi

Elazığ’da yarın yapılacak yapılan olan Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesi, okullar dezenfekte edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 14:43:46 -
Elazığ’da LGS önceki okullar dezenfekte edildi

Elazığ’da yarın yapılacak yapılan olan Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesi, okullar dezenfekte edildi.


Pandemi sürecinden dolayı ertelenen ve yarın yapılacak olan LGS sınavı öncesi Elazığ’da öğrencilerin sınava gireceği 135 okul, çamaşır suyu ile yıkandıktan sonra tüm yüzeyler uzman ekipler tarafından dezenfekte edildi.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “20 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacak olan LGS için kullanılacak olan tüm okul binalarımızdaki temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri tamamlandı.Öğrencilerimizin sağlıklı bir ortamda sınava girebilmeleri için okullarımızda öğrencilerimizin dokunabileceği tüm yüzeyler ile donanım ve teçhizat dezenfekte edildi. Bir haftadır devam eden çalışmalar kapsamında okullarımız çamaşır suyu ile yıkandıktan sonra tüm yüzeyler uzman ekipler tarafından dezenfekte edildi” denildi.


Sınava girecek olan tüm öğrencilere başarılar dileyen İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, çocukların sağlığı için tüm tedbirlerin alındığını ifade etti.Öte yandan sınav günü tüm öğrencilere tıbbı maske verilerek, okul girişlerine el dezenfektanı konulacağı aktarıldı.

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