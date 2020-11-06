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Aktüel Elazığ'da Kovid-19 denetimleri devam ediyor
Aktüel

Elazığ'da Kovid-19 denetimleri devam ediyor

Vali Erkaya Yırık: - "Kontrollü sosyal hayatın özü şu, eğer bir şeyi dışarı çıkmadan yapabiliyorsanız çıkmayacaksınız veya bir kalabalıkta bulunmadan bunu gerçekleştirebiliyorsanız kalabalıkta bulunmayacaksınız"

Yeniakit Publisher
2020-11-06 16:04:04 -
Elazığ'da Kovid-19 denetimleri devam ediyor

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.

Valilik koordinasyonunda ilgili kurumların katılımıyla kent genelinde yapılan Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimlerde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor, salgınla mücadeleye ilişkin bilinçlendirme yapılıyor.

Sanayi Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimlere katılan Vali Erkaya Yırık, çarşı ve pazar esnafı ile vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarıda bulunarak, kurallara uyanlara teşekkür etti.

Denetimin ardından açıklama yapan Yırık, salgının yeniden yükselişe geçtiğini belirterek, alınan tedbirlere çok dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kovid-19'un başladığı günden itibaren tüm dünyada etkisini göstermeye devam ettiğini aktaran Yırık, salgının zaman zaman pik yaptığını, bugünlerde dünyada olduğu gibi ülkede de nispi bir artış seyrettiğini söyledi.

Vali Yırık, şöyle konuştu:

"Her ne kadar tedbirleri alıyoruz, almaya çalışıyoruz ve denetimler yapıyoruz desek de maalesef arzu ettiğimiz iyileştirmeyi henüz gerçekleştiremedik. Bunda etkili olan elbette ki denetimlerin eksikliği ya da zayıflığı değil muhtemelen tüm geneli etkileyen böyle bir sıkıntının, müşterek bir konunun her vatandaşımız tarafından aynı şekilde duyarlılıkla takip edilemediği gerçeği.

Kontrollü sosyal hayatın özü şu, eğer bir şeyi dışarı çıkmadan yapabiliyorsanız çıkmayacaksınız veya bir kalabalıkta bulunmadan bunu gerçekleştirebiliyorsanız kalabalıkta bulunmayacaksınız. Elazığlılardan maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami riayet göstermelerini istirham ediyorum. Konu, hayatiyetini devam ettiriyor. Canlarımız yanmasın, ekonomimiz bozulmasın ve insanlarımızın huzuru, refahı azalmasın. Bunun için uğraşıyoruz."


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