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Elazığ'da koronavirüs tedavisi gören çift, bir gün arayla öldü
Gündem Elazığ'da koronavirüs tedavisi gören çift, bir gün arayla öldü
Gündem

Elazığ'da koronavirüs tedavisi gören çift, bir gün arayla öldü

Elazığ'da, koronavirüs tedavisi gören Hidayet Yücesoy (74) ile eşi Avni Yücesoy (79) bir gün arayla hayatlarını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 22:04:00 -
Elazığ'da koronavirüs tedavisi gören çift, bir gün arayla öldü

Elazığ’da bir süre önce koronavirüse yakalanan ve yoğun bakıma alınan Yücesoy çiftinden Hidayet Yücesoy, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Hidayet Yücesoy, Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanırken, bugün de eşi Avni Yücesoy, tedavi gördüğü hastanede, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Avni Yücesoy da Doğancık köyünde kılınan cenaze namazının ardından eşinin yanına defnedildi. 

 

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