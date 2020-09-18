Elazığ'da kombi hırsızlığı
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da kombi hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte farklı ikametlerden kombi çalınmasına ilişkin çalışma yaptı.
Ekipler, hırsızlık olaylarının şüphelisi olarak 5 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ele geçirilen 4 kombi sahiplerine teslim edildi.