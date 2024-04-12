Elazığ'da kırılma maçı: Beyaz- Bordoluların en önemli maç heyecanı! Tüm takım nefesini tuttu

TFF 3. Lig 4. Grup’un 28. Haftası’nda 23 Elazığ FK, Sultanbeyli Belediyespor’la karşılaşacak. Son iki haftada aldığı galibiyetlerle lige tutunan Bordo-Beyazlılar, sezonun en önemli maçına Pazar günü çıkacak. Bir çok takımın küme düşme adayı olduğu grupta Bordo-Beyazlılar kazandığı takdirde ligde kalma yolunda dev bir adım atacak. Olası bir puan kaybı ise 23 Elazığ FK için işleri iyice zorlaştıracak.

14 Nisan Pazar günü saat 15.00’te Doğukent Stadı’nda oynanacak olan maçı Şanlıurfa Bölgesi C Klasman Hakemi Birkan Altındaş yönetecek. 23 Elazığ FK bu maç öncesi 26 puanla grupta 14. sırada yer alırken, Sultanbeyli Bld. 23 puanla 15. ve son durumda.

KARDAL’DAN MAÇA DAVET

23 Elazığ FK Teknik Sorumlusu Hasan Uğur Kardal, Pazar günü oynayacakları Sultanbeyli Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, “Takımımızın haftasonu oynayacağı Sultanbeyli Belediyespor karşılaşmasına tüm Elazığlı futbol severleri davet ediyoruz. Onların varlığı bizim için mutlak güç olucaktır. Bu güzel şehrin, profesyonel liglerde daha yükseklerde olması için birlik ve beraberliğe fazlasıyla ihtiyacımız vardır” ifadelerini kullandı.

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