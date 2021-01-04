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Aktüel Elazığ'da kaybolan 13 yaşındaki çocuğu "Dost" buldu
Aktüel

Elazığ'da kaybolan 13 yaşındaki çocuğu "Dost" buldu

Jandarma ekiplerince bulunan çocuğun, cep telefonunu kaybettiği için ailesinden korkup kaçtığı belirlendi

Yeniakit Publisher
2021-01-04 12:42:39 -
Elazığ'da kaybolan 13 yaşındaki çocuğu "Dost" buldu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da kaybolan 13 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerinin, "Dost" isimli iz takip köpeği ile yürüttüğü çalışma sonucu bulundu.

Alınan bilgiye göre, Akçakiraz Beldesi Bahçekapı mahallesinde dün akşam saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan A.A'nın (13) ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri beldede iz takip köpeğiyle arama çalışması başlattı.

Yaklaşık 6 saat süren çalışma sonucu A.A, iz takip köpeği Dost tarafından, evinden 4 kilometre uzaklıktaki kırsal alanda soğuktan üşümüş ve bitkin bir halde bulundu.

Jandarma ekiplerince çocukla yapılan görüşmede, A.A'nın cep telefonunu kaybettiği için anne ve babasının kızacağını düşünerek korkup evden kaçtığını söylediği öğrenildi.

Sağlık kontrolünün ardından A.A, ailesine teslim edilirken, evlatlarına kavuşan aile jandarmaya teşekkür etti.

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