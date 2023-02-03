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Aktüel Elazığ'da kar! 49 köye ulaşım sağlanamıyor
Aktüel

Elazığ'da kar! 49 köye ulaşım sağlanamıyor

Elazığ'da kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 49 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 19:35:00 -
Elazığ'da kar! 49 köye ulaşım sağlanamıyor

Elazığ'da kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 49 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, şehir genelinde son 3 günde etkili olan kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı nedeniyle dün ulaşıma kapanan 396 köy yolundan 347'si ekiplerin çalışması sonucu tekrar açıldı.

Ekiplerin, merkez ile Maden, Sivrice, Kovancılar, Palu ve Karakoçan ilçelerine bağlı 49 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları ise sürüyor.

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