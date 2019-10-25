Elazığ'da kaçak nargile tütünü operasyonu! Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 70 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde meydana gelebilecek kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla bugün çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada bir iş yerinde gümrük kaçağı nargiletütünü satıldığının tespit edilerek operasyon yapıldı. Operasyonda iş yerinde ve farklı bir adreste bulunan depoda 70 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Şüpheli M.Ö. gözaltına alınarak hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

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