Elazığ'da jandarmadan depremzede çocuklara psikososyal destek
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından jandarma ekipleri, depremzede çocukları yalnız bırakmadı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez üssü Kavaktepe köyü olan depremden etkilenen çocuklar için destek çalışmalarına başladı.
Bu kapsamda oluşturulan psikososyal destek ekipleri, köy köy, mahalle mahalle dolaşarak depremzede çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi.
Kadın astsubayların da görev aldığı etkinliklerde çocuklara hediyeler verildi.