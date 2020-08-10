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Aktüel

Elazığ'da iş yerinden telefon çalma anı kameraya yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-08-10 17:31:40 -
Elazığ'da iş yerinden telefon çalma anı kameraya yansıdı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da dondurmacıda telefon çalma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Bölge Sokak'ta dondurma satan iş yerine giren bir kişi, şarja takılı olan cep telefonunu alarak kaçtı.

Telefonunun kaybolduğunu fark eden iş yeri sahibi Celal Mercan, güvenlik kameralarını inceleyince cep telefonunun çalındığını tespit etti.

Durumun polise bildirilmesi üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Celal Mercan'ın oğlu İbrahim Mercan, "Hırsızın bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Telefon babamındı. Durumu polise bildirdik." dedi.



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