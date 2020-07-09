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Aktüel

Elazığ'da iş adamı otel odasında ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-07-09 16:56:24 -
Elazığ'da iş adamı otel odasında ölü bulundu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da iş adamı kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Sürsürü Mahallesi'ndeki bir otelde kalan iş adamı Ertem Gürsoy'un (36) odasından çıkmaması üzerine durumdan şüphelenen otel çalışanları içeri girdi.

Gürsoy'u hareketsiz şekilde bulan çalışanlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine otele gelen polis ekipleri, Gürsoy'un öldüğünü belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Gürsoy'un cesedi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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