Elazığ’da iki otomobil çarpıştı, biri takla attı: 3 yaralı Elazığ’da iki otomobilin çarpışıp birinin takla atması sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Elazığ’da iki otomobilin çarpışıp birinin takla atması sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R. A. idaresindeki 23 BU 714plakalı otomobil ile 23 DE 460 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 23 DE 460 plakalı otomobil takla attı. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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