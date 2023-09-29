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Yerel Elazığ'da iki grup arasında silahlı kavga
Yerel

Elazığ'da iki grup arasında silahlı kavga

Yeniakit Publisher
2023-09-29 01:46:00 -
Elazığ'da iki grup arasında silahlı kavga

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada tabancayla vurulan Yusuf S., hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Zafran Mahallesi Hamdi Başaran Caddesi yakınlarındaki arazide meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada taraflar birbirine tabanca ve pompalı tüfeklerle ateş açtı. Yusuf S., vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde kalırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Yusuf S.’nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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