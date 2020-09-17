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Aktüel Elazığ'da hırsızlıktan 21 suç kaydı bulunan kadın tutuklandı
Aktüel

Elazığ'da hırsızlıktan 21 suç kaydı bulunan kadın tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-17 18:03:58 -
Elazığ'da hırsızlıktan 21 suç kaydı bulunan kadın tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da yakalanan hırsızlıktan 21 suç kaydı bulunan kadın tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir evden 100 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınması olayının failini yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık olayının şüphelisi olarak gözaltına alınan İ.P'nin, aynı suçtan 21 kaydı bulunduğu tespit edildi.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.P, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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