  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bulaşık makinesinden bulaşıklar lekeli çıkarsa ne yapılmalı?

İHH’dan 3 farklı ülkeye Ramazan yardımı

Baklavalık yufkadan yapımı kolay cevizli baklava tarifi

Ahmet Yenilmez yeniakit.com.tr'de canlı yayın konuğu olacak

4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olan işletmeler hangileri?
için kalan
Aktüel

Elazığ'da hastaneye gitmemekte direnen koronavirüs şüphesi bulunan kişiyi polis ikna etti

Yeniakit Publisher
2020-05-16 01:13:41 -
Elazığ'da hastaneye gitmemekte direnen koronavirüs şüphesi bulunan kişiyi polis ikna etti

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da hastaneye gitmemek için direnen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi bulunan kişi polis ekiplerince ikna edildi.

Sarayatik Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, kimlik sorgulamasını yaptıkları M.E'nin Kovid-19 belirtileri gösterdiğini fark etti. Ekipler, M.E'yi kontrol altında tutarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine koruyucu kıyafetle gelen sağlık ekiplerinin hastaneye götürmek istediği M.E, üzerinden çıkardığı kesici aletle kendisine zarar vererek direndi.

Polis ekiplerinin büyük uğraşlar sonucu ikna ettiği M.E, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı