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Yaşam Elazığ'da hareket halindeyken alevlenen ticari araç kullanılamaz hale geldi
Yaşam

Elazığ'da hareket halindeyken alevlenen ticari araç kullanılamaz hale geldi

Yeniakit Publisher
2024-03-09 23:35:00 -
Elazığ'da hareket halindeyken alevlenen ticari araç kullanılamaz hale geldi

Elazığ'da seyir halindeki hafif ticari araç alev alması sonucu kullanılamaz hale geldi.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da seyir halindeki hafif ticari araç alev alması sonucu kullanılamaz hale geldi.

Ataşehir Mahallesi'nde, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 23 EN 820 plakalı hafif ticari araç, motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Durumu fark eden sürücü aracı kenara çekerek itfaiyeden yardım istedi.

İhbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçtaki yangını söndürürken araç kullanılamaz hale geldi.
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