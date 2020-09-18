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Aktüel Elazığ'da hafif ticari araç park halindeki tıra çarptı: 1 yaralı
Aktüel

Elazığ'da hafif ticari araç park halindeki tıra çarptı: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 23:54:48 -
Elazığ'da hafif ticari araç park halindeki tıra çarptı: 1 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da hafif ticari aracın park halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Yıldız idaresindeki 23 BJ 239 plakalı hafif ticari araç, Elazığ-Keban kara yolunun 2. kilometresinde sürücüsünün ismi belirlenemeyen 23 KD 401 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Yıldız'ın kullandığı araç savrularak yol kenarında park halindeki 42 BY 054 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Yıldız, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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