Elazığ’da gece saatlerinde sis etkili oldu
Elazığ’da gece saatlerinde etkisini artıran yoğun sis, görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürdü. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı.
Elazığ’da gece saatlerinde yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi de 5 metreye kadar düştü.
Kent merkezinde gece saatlerinde hava sıcaklığı düştü. Şehrin bazı bölgelerini esir alan sis görüş mesafesini azalttı. Adeta göz gözü görmezken yer yer 5 metreye kadar düşen görüş mesafesi nedeniyle sürücüler trafikte yavaş ve kontrollü seyretti.