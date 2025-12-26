  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Suriye lideri Şara'dan SDG kararı! Temaslar askıya alındı

Paşinyan’dan Türkiye Mesajı: ‘Somut adımların vakti geldi’

Sadettin Saran'dan adliye sonrası ilk fotoğraf: Steven Sadettin ‘Çalışmalara devam’ ediyormuş...

Hollanda'da manşetlere çıktı: Türk esnaf, şişeyle silahlı soyguncuyu kovaladı

99 bin tavuk itlaf ediliyor: Hollanda’da 6. Kuş Gribi vakası

'Halkı yanıltıcı bilgiyi yayma' iddiası! Cumhuriyet yazarı Terkoğlu gözaltına alındı

Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan uçak düşmüştü... Libya'dan Türkiye kararı

Suriye’ye ihracatta rekor artış: Yüzde 54 sıçrama

‘Hatay’da enkazlara panel’ yalanı: Yapılan binlerce deprem konutuna rağmen utanmadılar!

Darısı Türkiye'nin başına... Komşu ülkede idam kararı
Yerel Elazığ’da gece saatlerinde sis etkili oldu
Yerel

Elazığ’da gece saatlerinde sis etkili oldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Elazığ’da gece saatlerinde sis etkili oldu

Elazığ’da gece saatlerinde etkisini artıran yoğun sis, görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürdü. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı.

Elazığ’da gece saatlerinde yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi de 5 metreye kadar düştü.

Kent merkezinde gece saatlerinde hava sıcaklığı düştü. Şehrin bazı bölgelerini esir alan sis görüş mesafesini azalttı. Adeta göz gözü görmezken yer yer 5 metreye kadar düşen görüş mesafesi nedeniyle sürücüler trafikte yavaş ve kontrollü seyretti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23