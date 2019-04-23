Elazığ'da feci kaza! Yaralılar var Elazığ'da bir otomobilin önce TIR'a, ardından başka araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Harun Emul idaresindeki 23 AAN 502 plakalı otomobil, Elazığ-Malatya kara yolunun 15. kilometresinde, önünde seyir halindeki Faruk Altun'un kullandığı 23 AAH 778 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 23 BS 959 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Emul ile diğer otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Emul'a olay yerinde müdahale ederken diğer yaralılar Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda trafik kontrollü olarak sağlandı.

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