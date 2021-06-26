  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Başkentte uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var
EURO 2020'de Cüneyt Çakır'a kritik görev!
"Cilvegözü'nün açık kalmasına olumlu bakıyoruz"
Bakan Koca açıkladı! İşte dün yapılan aşı sayısı
Aktüel Elazığ'da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var
Aktüel

Elazığ'da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-26 12:01:00 -
Elazığ'da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre, M.D. idaresindeki 23 BV 371 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolu Gülüşkür Köprüsü mevkisinde, A.S'nin kullandığı 03 HP 358 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılara ilk müdahaleyi Bingöl'de meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremden kısmen etkilenen Karakoçan ilçesine gitmek için yoldan geçen UMKE personeli yaparak, durumu sağlık, jandarma ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Hatice ve Raife Duymaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay