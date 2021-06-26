Elazığ'da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.D. idaresindeki 23 BV 371 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolu Gülüşkür Köprüsü mevkisinde, A.S'nin kullandığı 03 HP 358 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılara ilk müdahaleyi Bingöl'de meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremden kısmen etkilenen Karakoçan ilçesine gitmek için yoldan geçen UMKE personeli yaparak, durumu sağlık, jandarma ve polis ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Hatice ve Raife Duymaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.