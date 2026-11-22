Yılın her mevsimi bölgeye turist gruplarını getirerek gezdirdiklerini belirten Çetin, “Ara tatilde misafirlerimizi gezdiriyoruz. İshak Paşa Sarayı doğuda yer alan en görkemli tarihi yapılardandır. 3 gün daha bölgede olacağız, Kars ve Erzurum’u da gezeceğiz. İshak Paşa Sarayı bizim için çok önem arz ediyor, her geldiğimizde mutlaka uğruyoruz.” diye konuştu.