Gök gürültülü fırtına nedeniyle evinde elektrikler kesilen 8 yaşındaki Tamizh Amudhan, mum ışığında dizüstü bilgisayarının başına geçti. Pil bitmeden dünyanın önde gelen satranç oyuncularından birine karşı oynadığı maçı tamamlamaya çalışıyordu.

CNN’in haberine göre Amudhan, zorlu koşullara rağmen o sırada dünya sıralamasında yedinci olan Alman büyükusta Vincent Keymer’i yenerek sürprize imza attı.

Bu başarının ardında, Hindistan’ın satrançta yükselişe geçtiği bir dönemde çocuklarının yeteneğini geliştirmek için hayatını yeniden düzenleyen bir ailenin hikayesi var.

Amudhan, kendisinden büyük kuzenlerini izleyerek satranç oynamaya başladı. Dört yaşına geldiğinde yerel bir turnuvaya katılmakta ısrar etti. Babası, kendisinden büyük çocuklara yenilmesinden endişe ederek önce ona karşı oynamaya karar verdi. Maçı küçük oğlu kazandı.

Yerel turnuvada, aynı zamanda satranç antrenörlüğü yapan bir otobüs şoförü Amudhan’ın yeteneğini fark etti ve ona ücretsiz eğitim vermeyi teklif etti. Ancak turnuvalara katılmak için sık sık seyahat etmek, anne ve babasına maddi yük getirdi.

Amudhan, 2024’te Tamil Nadu eyaletinin Sivakasi kentindeki Hatsun Satranç Akademisine burslu kabul edildi. Annesiyle Sivakasi’ye taşınırken babası ve kız kardeşi yaklaşık 350 kilometre uzaktaki memleketlerinde kaldı.

Aile bir yıldan uzun süre ayrı yaşadı. Baba, ekim ayında işinden ayrılıp ailesine daha yakın olabileceği yeni bir işe geçti. CNN’e konuşan baba, “Her anne baba çocukları için risk alır ve fedakarlık yapar” dedi.