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Yerel Elazığ’da feci kaza: 4 yaralı
Yerel

Elazığ’da feci kaza: 4 yaralı

Elazığ’da iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 02:51:00 -
Elazığ’da feci kaza: 4 yaralı

Kaza, merkeze bağlı Malatya Caddesi Çaydaçıra Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D. idaresindeki 23 T 0473 plakalı otomobil ile N.K. yönetimindeki 20 ZT 023 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

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