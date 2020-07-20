  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Elazığ'da eline korkuluk demiri saplanan çocuğu itfaiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-07-20 22:07:06 -
Elazığ'da eline korkuluk demiri saplanan çocuğu itfaiye kurtardı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da okul duvarından geçmeye çalıştığı sırada eline korkuluk demiri saplanan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Rizaiye Mahallesi'ndeki Elazığ Anadolu Lisesinin bahçe duvarından geçmeye çalışan Miraç K'nın (16) eline korkuluk demiri saplandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye ekipleri, korkuluk demirini kesti.

Sağlık ekiplerine teslim edilen Miraç K, eline saplanan yaklaşık 40 santimetrelik demirle Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Miraç K'nın eline saplanan demirin ameliyatla çıkarılacağı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı