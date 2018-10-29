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Elazığ’da dehşet anları! Bir anda silahlarını çektiler...

Meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 09:06
Elazığ’da dehşet anları! Bir anda silahlarını çektiler...

Olay, merkeze bağlı İcadiye Mahallesi Hozat Garajı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan A.B. (25) ile S.A. (25) karşılaşınca kavga etti. Kavga sırasında her iki şahısta silahlarını çekerek birbirine ateş etti.

İki şahıs da yaralanırken, S.A. aracına binerek kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine  polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı A.B., ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralı halde kaçan S.A. ise daha sonra Fevzi Çakmak Polis Merkezine giderek teslim oldu. Polisin çağırdığı ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılan S.A., tedavi altına alındı.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 09:06
  1. silahlı kavga

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