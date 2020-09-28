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Aktüel Elazığ'da çıkan yangında 50 dekar ormanlık alan zarar gördü
Aktüel

Elazığ'da çıkan yangında 50 dekar ormanlık alan zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-09-28 19:28:55 -
Elazığ'da çıkan yangında 50 dekar ormanlık alan zarar gördü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Arıcak ilçesinde 50 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Simserkis ve Gümüşkaya mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ile Arıcak Kaymakamlığına bağlı ekipler ile köy sakinleri müdahale etti.

Zorlu arazi şartlarında ekiplerin iş makineleriyle müdahale ettiği yangın yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucunda söndürüldü.

Yangında 50 dekar meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alan zarar gördü.

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