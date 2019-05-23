Elazığ'da çatışma! 2 terörist öldürüldü Elazığ'ın Arıcak ilçesinde yürütülen operasyonlarda 2 PKK'lı terörist öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat timleri, Arıcak ilçesi Yoğunbilek köyü kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik operasyona çıktı. Operasyon sırasında bir grup teröristle sıcak temas yaşayan timler, çıkan çatışmada 2'sini ölü olarak ele geçirdi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Elazığ-Arıcak ilçesi Yoğunbilek köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan, “Şehit Uzman Jandarma Çavuş Yıldıray Dönertaş-53 Operasyonu”nda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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