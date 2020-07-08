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Aktüel

Elazığ'da çalınan büyükbaş hayvanlar halı sahanın soyunma odasında bulundu

Yeniakit Publisher
2020-07-08 12:24:26 -
Elazığ'da çalınan büyükbaş hayvanlar halı sahanın soyunma odasında bulundu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, 10 gündür kayıp olan büyükbaş hayvanlar halı sahanın eski soyunma odasında bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçede çiftçilik yapan İbrahim Demir, 10 gün önce polise başvurarak, 4 danasının kayıp olduğunu bildirdi.

Ekiplerin çalışması sonucu hayvanların ilçedeki halı sahanın eski soyunma odasında olduğunun belirlenmesi üzerine ekipler, kullanılmayan soyunma odasının kilidini açtı.

Burada bulunan danalardan birinin açlık ve susuzluk nedeniyle telef olduğu belirlendi. Oldukça bitkin olduğu görülen ve sahibine teslim edilen 3 dana tedaviye alındı.

Hayvanları çalan şüphelilerin bulunması için polisin başlattığı çalışma sürüyor.

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