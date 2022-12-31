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Eğitim Elazığ’da bütün okullar kütüphaneye kavuştu
Eğitim

Elazığ’da bütün okullar kütüphaneye kavuştu

Milli Eğitim Bakanlığının okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla başlattığı proje kapsamında Elazığ’da tüm okullar kütüphaneye kavuştu.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 16:18:00 -
Elazığ’da bütün okullar kütüphaneye kavuştu

“Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi” çerçevesinde, kütüphanesi olmayan 150 okul için Elazığ Valiliği koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan çalışma tamamlandı. Kentteki öğrenciler, sağlanan imkanlarla hem okuyor hem de çeşitli sosyal etkinliklerle keyifli zaman geçiriyor.
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Elazığ’da 150 yeni kütüphanenin oluşturulduğunu söyledi. Kütüphanelerin teknik donanımları ve kitap sayılarında büyük artış sağlandığını ifade eden Yiğit, “Okullarda yaklaşık 200 bin olan kitap sayısı yüzde 150 oranında bir artış göstererek 500 bine kadar getirildi” dedi.

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