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Aktüel

Elazığ’da bugün sokağa çıkan 37 kişiye 116 bin TL ceza

Elazığ’da bugün sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 37 kişiye 116 bin 550 TL para cezası uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 20:48:35 -
Elazığ’da bugün sokağa çıkan 37 kişiye 116 bin TL ceza

Elazığ’da bugün sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 37 kişiye 116 bin 550 TL para cezası uygulandı.


Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sürüyor. Tüm cadde ve sokakların boş olduğu şehirde, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sahada 24 saat tedbir amaçlı görev yapıyor.Ekipler yaptıkları çalışmalarda bugün sokağa çıkma yasağını ihlal eden 37 kişiyi yakaladı. Yakalanan her bir şahsa 3 bin 150 TL olmak üzere toplamda 116 bin 550 TL para cezası kesildi.


Öteyandan, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı birimlerin genelge doğrultusunda denetim ve kontrollerini sürdüreceği, herkesin alınan tedbirlere uyarak evde kalmaları istendi.

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