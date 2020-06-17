  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Elazığ'da bir kişi kızını öldürüp intihar girişiminde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-06-17 13:44:16 -
Elazığ'da bir kişi kızını öldürüp intihar girişiminde bulundu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir kişi, kızını öldürüp intihara teşebbüs etti.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde babasıyla boşanan annesiyle yaşayan 20 yaşındaki Merve K, sınava girmek için Elazığ'ın Kırklar Mahallesi'nde oturan ağabeyinin evine geldi. Durumu öğrenen baba Mikail K, kızıyla görüşmek için oğlunun evine gitti.

Baba ile kızı bir süre konuştuktan sonra ikili arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışma sırasında baba, yanında getirdiği silahla ateş ettiği kızını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Merve K'nin cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Ağır yaralanan Mikail K. ise Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı