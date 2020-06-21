  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Elazığ’da bir kişi aracından inerken vuruldu

Elazığ’da bir kişi arabasından inerken peş peşe açılan ateş sonucu bacaklarından vurularak yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 23:59:50 -
Elazığ’da bir kişi aracından inerken vuruldu

Elazığ’da bir kişi arabasından inerken peş peşe açılan ateş sonucu bacaklarından vurularak yaralandı.


Olay, merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Gökbayrak Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilini park edip inen Alper Y.’ye şüpheli bir şahıs tarafından 5-6 el ateş edildi. Şüpheli kaçarken Alper Y., bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaparken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Şüphelinin, vurulan şahsın husumetlisi olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Komutanları esir alındı! Son bilgileri paylaştılar: BAE destekli güçler darbe gerçekleştirdi
Dünya

Komutanları esir alındı! Son bilgileri paylaştılar: BAE destekli güçler darbe gerçekleştirdi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçlerinin, Sokotra'da darbe gerçekleştirdiği bil..
Bu çağrıyı PKK’lı terörist değil, bir milletvekili yapıyor! Pençe-Kartal Harekatı için o ülkeye seslendi
Siyaset

Bu çağrıyı PKK’lı terörist değil, bir milletvekili yapıyor! Pençe-Kartal Harekatı için o ülkeye seslendi

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, ABD'ye seslenerek, Türkiye'nin Irak'ta operasyon gerçekleştirmesinin "kabul edilmemesi" gerektiğin..
Duyurdukları yeni bilgi gündemi altüst etti: Rusya’ya karşı filoları F-35’lerle dolduruyorlar
Teknoloji

Duyurdukları yeni bilgi gündemi altüst etti: Rusya’ya karşı filoları F-35’lerle dolduruyorlar

ABD merkezli askeri analiz dergisi National Interest, Polonya ile ilgili gündemi sarsan yeni bir gelişme ortaya attı. Filosunu F-35’lerle gü..
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı