Elazığ’da bin keklik doğaya salındı

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde bin adet kınalı keklik doğaya salındı.

Malatya’da Kınalı Keklik Üretim İstasyonunda yetiştirilen bin adet kınalı keklik Elazığ’a gönderildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü tarafından Kovancılar ilçesine götürülen kınalı keklikler,görevliler, jandarma ekipleri ve vatandaşların katılımı ile doğaya bırakıldı.

DKMP’den yapılan açıklamada," Müdürlüğümüze tahsis edilen bin adet kınalı keklik İlimiz Kovancılar İlçesine,2018 yılında Yaban Hayvanı Yerleştirmesi yapılan sahaya stok artırma çalışması yapılmak üzere, salımı yapılmıştır.Tabiata bırakılan keklikler en az 1 ay süre ile tabiatta tutunma, bulunduğu ortama adapte olma ve kendileri için yaşam alanı oluşturması için av koruma ve kontrol ekiplerimiz avcı dernek başkanı, üyeleri, jandarma ekipleri ve muhtarlıklarla ortaklaşa çalışılarak bulundukları ortamda takipleri aralıksız yapılacaktır. Kınalı kekliklerin yerleştirildiği sahalar, Merkez Av Komisyonu Kararı ile en az 3 yıl boyunca ava kapatılarak Yaban Hayatı Yerleştirme Alanı olarak ilan edilmiştir"denildi.

İlan edilen sahalarda avlanmanın kesinlikle yasaklandığı belirtilen açıklamada, yasaklara uymayanlar hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa göre idari yaptırım kararları uygulanacağı aktarıldı.