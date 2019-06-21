0553 313 94 23

Elazığ’da bin keklik doğaya salındı

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde bin adet kınalı keklik doğaya salındı.

21 Haziran 2019 Cuma 17:46
Elazığ’da bin keklik doğaya salındı

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde bin adet kınalı keklik doğaya salındı.


Malatya’da Kınalı Keklik Üretim İstasyonunda yetiştirilen bin adet kınalı keklik Elazığ’a gönderildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü tarafından Kovancılar ilçesine götürülen kınalı keklikler,görevliler, jandarma ekipleri ve vatandaşların katılımı ile doğaya bırakıldı.


DKMP’den yapılan açıklamada," Müdürlüğümüze tahsis edilen bin adet kınalı keklik İlimiz Kovancılar İlçesine,2018 yılında Yaban Hayvanı Yerleştirmesi yapılan sahaya stok artırma çalışması yapılmak üzere, salımı yapılmıştır.Tabiata bırakılan keklikler en az 1 ay süre ile tabiatta tutunma, bulunduğu ortama adapte olma ve kendileri için yaşam alanı oluşturması için av koruma ve kontrol ekiplerimiz avcı dernek başkanı, üyeleri, jandarma ekipleri ve muhtarlıklarla ortaklaşa çalışılarak bulundukları ortamda takipleri aralıksız yapılacaktır. Kınalı kekliklerin yerleştirildiği sahalar, Merkez Av Komisyonu Kararı ile en az 3 yıl boyunca ava kapatılarak Yaban Hayatı Yerleştirme Alanı olarak ilan edilmiştir"denildi.


İlan edilen sahalarda avlanmanın kesinlikle yasaklandığı belirtilen açıklamada, yasaklara uymayanlar hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa göre idari yaptırım kararları uygulanacağı aktarıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 17:46
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Valilikten mülteci açıklaması
    1. Valilikten mülteci açıklaması
    2. ESOGÜ Tıp Fakültesi 2019 mezunlarını..
    3. Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğünden..
    4. Kastamonu’da heyelanda bozulan yollar..
    5. Erzurumspor'da Muzaffer Bilazer dönemi
    6. KKTC hükümeti Maraş bölgesinde..
    7. Yüksekova’da 21 kilo 138 gram eroin..
    8. GÜNCELLEME-Denizli'de öğretmenler ve..
    9. GÜNCELLEME - Sivas'ta 28 kilo 885 gram..
    10. Bandırmaspor’da Göksel Karlahan güven..
    11. Gürsu’dan Göbeklitepe’ye kültür köprüsü
    12. Bursa’ya Kastamonu çıkarması
    13. Başkan Şahin’den Vali Şentürk’e ziyaret
    14. Pazaryeri Kaymakamı Güven İlçe..
    15. Galatasaray'a eski başkandan şok!
    16. Ahşap Heykel Festivali dolu dolu..
    17. Anadolu’daki Türk kültürünün Orta..
    18. İnönü Sultan Alâeddin Camii..
    19. Aracı ile minik çocuğa çarparak olay..
    20. Elazığ’da bin keklik doğaya salındı
    21. Burdur Belediye Başkanı Ercengiz,..
    22. ESOGÜ cinayetleri davası
    23. Şarjlı bisilket otomobille çarpıştı: 3..
    24. İlgili öğretmenlere sormadan not..
    25. Siirt’te virajı alamayan otomobil..
    26. Gökhan Meral Samsunspor’da
    27. Kendini TIR’ın önüne attı
    28. Hakkari’de 10 kilo TNT ele geçirildi
    29. Seçimlere sayılı günler kala bomba..
    30. Merkel, Macron’dan aradığı desteği..
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Karamollaoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan...
    Karamollaoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan...

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap