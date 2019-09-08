Elazığ’da bin adet kaçak sigara ele geçirildi Elazığ’da polisin yaptığı çalışmada elektrik kablosu makarası arasına zulalanmış 100 karton içerisinde bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Elazığ’da polisin yaptığı çalışmada elektrik kablosu makarası arasına zulalanmış 100 karton içerisinde bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre,İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sırasında, Diyarbakıryolu polis uygulama noktasında durdurulan bir turizm firmasına ait yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramda elektrik kablosu makarası içine zulalanmış vaziyette 100 kartoniçerisinde bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaçak sigara ile ilgili şüpheli O.K. yakalanarak gözaltına alındı.

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