Elazığ'da bıçaklı kavga: 1 ölü 2 yaralı!

​Elazığ'da meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişi yaralanırken, 14 yaşındaki genç hayatı kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Kültür Park'ta bir kafede buluşan O.D., A. Y. ve Yusuf D. (14) arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga esnasında 3 kişi de bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 14 yaşındaki Yusuf D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İLKHA)