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Aktüel

Elazığ'da asayiş uygulamasında yakalanan 29 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-24 20:51:45 -
Elazığ'da asayiş uygulamasında yakalanan 29 kişi tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında gözaltına alınan 55 kişiden 29'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, suçun önlenmesi, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan genel asayiş uygulamasında 18'i aranan, 37'si adli olay şüphelisi olmak üzere 55 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 29 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, kayıp olarak aranan 9 kişi ailesine teslim edildi, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Uygulamalarda, 8 ruhsatsız tabanca, 40 fişek, 2 kurusıkı tabanca, 3 pompalı tüfek, 8 kesici alet, çeşitli miktarlarda esrar, eroin, kokain ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ayrıca, fuhuş yapıldığı belirlenen bir otel 90 gün süreyle kapatılırken, fuhşa teşvik, aracılık ya da yer temini yaptıkları belirlenen 2 kişi de tutuklandı.

Bir iş yerinde kumar oynamaktan 3 kişiye 3 bin 675 lira ceza verildi.

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