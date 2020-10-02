  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Elazığ'da asayiş uygulamasında yakalanan 14 kişi tutuklandı
Aktüel

Elazığ'da asayiş uygulamasında yakalanan 14 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-02 14:07:11 -
Elazığ'da asayiş uygulamasında yakalanan 14 kişi tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 73 kişiden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, suçun önlenmesi, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanması amacıyla bir haftada gerçekleştirilen genel asayiş uygulamasında 41'i aranan, 32'si adli olay zanlısı olmak üzere 73 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 59'u serbest bırakıldı.

Uygulamalarda, kayıp olarak aranan 3 kişi de bulunarak, ailelerine teslim edildi. Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız ve 2 kurusıkı tabanca, av tüfeği, 2 pompalı tüfek, 4,5 gram metamfetamin ve 5 gram esrar ele geçirildi.

Öte yandan, 11 kişi hakkında fuhuş yapmaktan, 13 kişi hakkında da kumar oynamaktan yasal işlem yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mısır bataklığa sürükleniyor! Onay çıktı
Dünya

Mısır bataklığa sürükleniyor! Onay çıktı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, IMF ile yapılan 2,7 milyar dolarlık kredi anlaşmasının onaylanmasına karar verdi.
AB'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
Dünya

AB'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye ile yapıcı diyalog istediklerini, buna karşılık tüm seçeneklerin masada ..
O ilimizde bir mahalle tedirgin! 12 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Gündem

O ilimizde bir mahalle tedirgin! 12 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Kayseri'de bulunan Sahabiye Mahallesi'nde Mart ayından bu yana 12 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 560 daire de karantina al..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay