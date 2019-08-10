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Elazığ’da Arife günü mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu

Elazığ’da Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklar da ziyaretçi yoğunluğu yaşanmaya başladı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:37
Elazığ’da Arife günü mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu

Elazığ’da Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklar da ziyaretçi yoğunluğu yaşanmaya başladı. Belediye tarafından da vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı.


Elazığ’da Asri Mezarlığı başta olmak üzere ildeki tüm mezarlıklar, Arife günü en yoğun günlerinden birini yaşadı. Sabah erken saatlerde başlayan mezarlık ziyareti gün boyu devam etti. Yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için gelen birçok vatandaş, mezar başlarında Kur’an-ı Kerim okuyup, dua etti. Kabirdeki çiçekleri sulayıp, mezarları temizleyen vatandaşlar, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.


Arife Günü ebediyete intikal eden yakınlarını ziyaret ettiğini ifade eden Fuzuli Günbay, “Annemizi babamızı ziyaret ettik, Allah hepsini rahmet eylesin. Onların arefe günü bayramlarıdır. Onun için geldik. Allah canımızı sağ koyarsa yarında bizim bayramımız kurbanlarımızı keseceğiz” dedi.


Aile mezarlığını ziyaret ettiğini dile getiren Makbule Turgut ise “Mezarlıkların temizliğini yaptım çiçekleri suladım. Allah hepsini rahmet etsin mekanları cennet olsun. Hepimizin gideceği yer burası. Bugün melekler hep yerde bizde yardımcı oluyoruz. Allah sevaplarımızı kabul etsin” diye konuştu.


Mezarlık girişinde ziyarete gelen vatandaşlar için Elazığ Belediyesi tarafından ise ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı.Fidan alan vatandaşlar mezarlıklarda dikimini gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:37
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