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Aktüel

Elazığ'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-10 10:52:18 -
Elazığ'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan suçluların yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında "FETÖP/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'yı, Yazıkonak beldesinde yaşayan yakınlarının evine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A, tutuklandı.

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